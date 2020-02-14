ميس حمدان تحتفل بـ "الفلانتين" بأغنية "الشكل الحلو"

احتفلت الفنانة ميس حمدان بعيد الحب "الفلانتين"، بأغنية من صوتها، نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، وهى أغنية "الشكل الحلو"، للمطرب اللبنانى علاء زلزلى، وعلقت ميس حمدان على المقطع الذى نشرته وعلقت عليه قائلة "دي اكتر اغنيه احب حد يغناهالي في عيد الحب و يمكن اخوانا في لبنان و الوطن العربي حيعرفوها اكتر لانها اغنيه لبنانية قديمه كان بيغنيها حبييي و صديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر هالغنيه ؟؟ happy valentines ya hilween"

وكانت ميس قد نشرت الاثنين الماضى على موقع انستجرام وهى تؤدى مجموعة من التدريبات الشاقة وتمرين نط الحبل داخل إحدى صالات التمارين الرياضية، وعلقت "ميس" على التدريبات مداعبة جمهورها: "لمحة عن التمرين اليوم.. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة هكتب لكم الروتين الخاص بالتمرين عشان أن مجهدة من تمرين اليوم".

ومنذ أيام، شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر موقع "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة لها ظهرت بها بفستان باللون الأحمر، لافتة أنها تبحث عن الحب رغم كل ما تعرضت له من أوجاع بسببه، كما أكدت أنها ترفض الزواج بدون حب.

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