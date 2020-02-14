"الفلوس" الثاني و"رأس السنة" في المركز الثالث في إيرادات الخميس

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "لص بغداد"، و"رأس السنة".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"مصراوي"، إن الأفلام الستة حققت مجتمعة في شباك تذاكر أمس الخميس 13 فبراير، إيرادات قُدرت بمليون و24 ألفًا و324 جنيها، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي..

حقق الفيلم أمس إيراد قُدر بـ539 ألفًا و318 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر، ويحصل على المركز الأول.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

فاز فيلم "الفلوس" بالمركز الثاني بعد تحقيقه 238 ألفا و389 جنيها.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

في المركز الثالث يأتي فيلم "رأس السنة"، محققًا 181 ألفًا و986 جنيهًا.

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"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي.

حصل على المركز الرابع فيلم "بنات ثانوي"، وحقق 59 ألفًا و423 جنيها.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.

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