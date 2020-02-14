زوجة عبدالله محمود تحتفل بـ"عيد الحب"

احتفلت الكاتبة حنان البنبى، أرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، بعيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وشاركت "حنان"، متابعيها عبر الموقع، صورة لها برفقة رزجها الفنان الراحل، وعلقت عليها قائلة: "حبي للأبد، عيد حب سعيد للحياة وما بعدها".

الفنان عبدالله محمود، رحل في عام 2005، بعد صراع مع المرض، وقدم عدد من الأعمال الفنية المميزة من بينها "البوسطجى"، "ذئاب الجبل"،عدد من الأفلام بينها: "شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الطريق إلى إيلات، الإحتياط واجب، الطوق والأسورة، وغيرهم".

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