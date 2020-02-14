المطربة رحمة تطرح "أيه اللي فيك"

طرحت المطربة رحمة أغنية جديدة بعنوان "ايه اللي فيك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات هيثم مازن، ألحان عصام اسماعيل، توزيع موسيقي إيهاب محبوب، والكليب مونتاج و إخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول كلمات الأغنية:

إية اللي فيك خلاني شايفة الحياة قدامي.. اجمل حياة.. نظرة عينيك واخداني وياك لعالم تاني.. كنت بتمناه، هو ده اللي اسمه الغرام.. ولا انا عايشة في الاحلام.. يلا قول طمني أوام.. محتاجة ليك.

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