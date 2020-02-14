رامي صبري تريند بحياتي مش تمام

طرح الميجا ستار رامي صبري أمس الخميس أغنية جديدة تحمل عنوان "حياتي مش تمام" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. حققت الأغنية بعد طرحها في ساعات 200 ألف مشاهدة واحتلت رقم 4 في تريند مصر بموقع اليوتيوب. ويشار أن أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات والحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال الحمداوي. Advertisements قد يهمك أيضا: رامى صبرى يحيي حفل فى دبى بحضور اكثر من ٨٠ الف متفرج ياسمين رئيس ترد على أخبار انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى

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