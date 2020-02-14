منى زكى تفسخ خطبتها من شيكو بسبب أحمد السقا فى "العنكبوت"

صورت النجمة منى زكى مشاهدها الأخيرة والمتبقية من فيلم "العنكبوت"، أمس الأربعاء بأستوديو مكة والتى جمعت بينها وبين الفنان شيكو وأحمد السقا، وتضمنت المشاهد مشادة كلامية بينها وبين خطيبها شيكو الذى يظهر ضيف شرف خلال الأحداث، ويجسد دور خطيب منى زكى وتدعى "ليلى"، تعمل مرشدة سياحية وبسبب السقا وإعجابها به وبقوته حينما أنقذها من بعض الأشخاص وتتوالى الأحداث.

فيلم "العنكبوت" يكتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.

وبدأت منى زكى تصوير مسلسلها الجديد الذى يحمل اسم مبدئى وهو "قاطع طرق"، للمخرج تامر محسن، بأستوديو الأهرام وجمعت المشاهد الأولى بين محمد فراج ومحمد ممدوح أخرون، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الأنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

وانتهت مؤخراً منى زكى من تصوير فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" تأليف أحمد وهيثم الدهان واخرج محمود كامل، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق ويشارك فى بطولته محمد فراج وشريف سلامة، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

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