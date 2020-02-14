مصطفى قمر يطرح نسيتني خلاص

طرح النجم مصطفى قمر فيديو كليب جديد بعنوان "نسيتني خلاص" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "نسيتني خلاص" كلمات الشاعر الغنائي محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع موسيقي طارق حسيب وماستر هاني محروس وتريات يحيي الموجي. ويشار إلى أن أغنية "نسيتني خلاص" من ألبوم "ضحكت ليا" الذي طرحه في عام الماضي 2019. Advertisements قد يهمك ايضاً: مصطفى قمر يستعد لإحياء حفلًا في إحدى المدارس الخاصة طلعت زكريا يؤكد لم أتخذ قرارا بشأن فيلم "حريم كريم 2" مع مصطفى قمر

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