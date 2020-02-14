شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف صاحبة أغنية "زى ما انتى" بصورة مع دينا الشربينى فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الميجا ستار عمرو دياب بعيد الحب مع الفنانة دينا الشربينى، خلال تواجدهما بأحد المطاعم، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره بعد نجاح ألبوم الأخير "سهران"، وشارك "الهضبة" صورة تجمعهما بإحدى المطاعم، وعلق :"هابى فلانتين.. زى ما انتى".



عمرو دياب

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.

يذكر أن أغنية "زي ما انتي" وهي الأغنية الذي ألفها ولحنها عزيز الشافعي أيضاً ليضع بصمته علي الأغنية من التأليف والتلحين معأً.

انتى لسه زي ما انتي قمر في عيني

احلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني

واما تيجي في الكلام سيرتك بقول

دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول

مستحيل اقبل في حقك أي كلمة

انتي اعلى منهم فوق انتي نجمة

واللى بيسأل عليكي بقول دي نعمة

مستحيل اوصف جمالك مهما أقول

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

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الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

ده انتي سايبه جوه قلبى ذكري حلوة

لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة

الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوي

حبي ليكي في البعد يقوي

سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي

دي الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية