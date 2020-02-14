شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرب جمهوره فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة.. بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطرب النجم بهاء سلطان ثانى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد أولى حفلاته منذ غياب طويل بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى، منها: الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش".

وبدأ المطرب بهاء سلطان الحفل الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بأغنيته الشهيرة "يا ترى" مرتديا جاكيت أحمر، حتى يتناسب مع مناسبة عيد الحب، وتفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج.

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى ال ٣٠ الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته

وبدأ تامر حسنى الحفل بأغنية "هى دى"، والذى تفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، وهو الحفل الذى تنظمه شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، والذ شهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

وأهدى تامر حسنى خلال الحفل أغنية "ارجعلي" لكل شخص حبيبته بعيدة عنه ونفسه ترجع له بمناسبة عيد الحب، والذى تفاعل معه كل الجمهور الحاضر، واختتم الحفل بأغنية حلو المكان التى قدمها فى فيلمه الأخير "الفلوس".



ومن المقرر أن يحيى الحفل السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، المطربة ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.

واتفق محمود بخيت، رئيس شركة إم بى إم، مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كل الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.

وفى سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائى الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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