شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الرابع من مسلسل Stranger Things.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيال Stranger Things، الملامح الأولى للموسم الرابع والجديد من السلسلة الشهيرة، المقرر طرحه نهاية الشهر القادم، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأخير الذى عرض فى مايو الماضى.

وكانت الصفحة الرسمية للمسلسل قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء تصوير الحلقات الأولى من الموسم الرابع للسلسلة، الحائزة على تقييم 8.8 عبر موقع imdb الشهير، ونشرت الصفحة عبر موقع الصور الشهير انستجرام، صورة من السيناريو الخاص بالفصل الأول للموسم الرابع، بعد ان نجح الموسم الأخير في حصد شعبية كبيرة.

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وتجرى الشركة المنتجة حالياً، تصوير الموسم الخامس من السلسلة منذ أيام، قبل الانتهاء من الموسم الرابع.

كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لإنشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.