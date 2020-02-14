شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" على يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم رامى جمال ألبومه الجديد بعنوان "أنا لوحدى" على مدار يومين، بحيث يتم طرح 6 أغان على مدار اليوم، ويتم استكمال باقى الأغنيات غدا السبت، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال أيام.

وكان قد طرح أكثر من أغنية كانت الأولى هى كليب "سقف" والتى حققت نجاحاً كبيراً على مدار الثلاث أيام الماضية، وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من 7 ملايين مشاهدة فى 4 أيام.

Advertisements

أما أغنية "بيهم كلهم" فتصدرت تريد يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة، ومن كلمات أحمد المالكى، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.