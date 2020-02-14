شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح أغنية "أجمل أوقات" احتفالا بـ عيد الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شذى أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذى ومعها القائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغانى "الرومانسية".

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وتم تصوير الأغنية على طريقة الـ"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستانا أحمر حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي وهناك عدد من الأغاني التي تجمع بينهم خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عدد من المفاجآت.

وتقول كلمات الأغنية "جيت أعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. أنا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي إمتلك روحي بهواه".

وكانت آخر اغانى المطربة شذى "المرأة المستقلة" التى جمعتها بكل من أوكا وأورتيجا والتى قالت عنها لنا فى تصريحات سابقة: "إنها سعيدة بهذه الأغنية وتلقت ردودو أفعال إيجابية فاقت توقعاتها"، مشيرة أنها مبسوطة أيضا بالغناء مع كل أوكا وأورتيجا وخروج الأغنية بهذا الشكل وحققت نجاحا كبيرا.

وشاركت شذى مؤخرا فى حلقة من برنامج "شريط كوكتيل" المُذاع على فضائية "الحياة"، ويقدمه هشام عباس، وقدمت خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى بعض الأغانى القديمة لكبار النجوم.