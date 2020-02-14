شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يمتلئ بالجمهور استعدادا لأقوى حفل فى عيد الحب تنظيم تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل، أقوى حفل غنائى لعيد الحب، حيث يجمع بين أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، والذى تنظمه شركة ام بى ام بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى يقام فى ستاد القاهرة الدولى، وتوافد عدد كبير من الجمهور الذي تعدى عدده 30 ألف متفرج، وشهدوا تنظيما رائعا في دخولهم، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الحب في مختلف الأماكن.

ومن المقرر أن يحيى الحفل نجم الجيل تامر حسنى، السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، المطربة ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.

واتفق محمود بخيت رئيس شركة ام بى ام مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كافة الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.

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وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.