شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية لـ"حمدى الميرغنى" إلى ابنته وزوجته فى عيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة رومانسية، عبر الفنان حمدى الميرغنى عن حبه لزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنته تمارا، فى عيد الفلانتين، وسط معايدة كبيرة من جمهوره على انستجرام.

وكتب "الميرغنى"، قائلاً: "عيد حب جديد ضاف لقلبي حب قلب أبيض جديد.. كل عيد حب وبناتي الاثنين أسراء وتمارا هما نور قلبي وفرحة عمري بحبكم ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر"، وعلق الفنان محمد أنور قائلاً:" ايه العسل ده الله أكبر ربنا يخليكو لبعض يارب".

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حمدى الميرغنى

يشار إلى أن الفنان حمدى الميرغنى يشارك في مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



حمدى الميرغنى

ويشارك أيضا في مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.