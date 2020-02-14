شكرا لقرائتكم خبر عن دهب عيرة" لـ يسرا يناقش مشاكل التفكك الأسرى فى رمضان المقبل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة يسرا غدا السبت تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "دهب عيرة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك فى أحد الديكورات الداخلية، والتى قام بمعاينته مخرج العمل سامح عبد العزيز والعمل من تأليف أحمد عادل وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

وننشر تفاصيل أحداث المسلسل التي تدور حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

وكان صناع العمل قد أجلوا انطلاق تصوير أول المشاهد، حيث كان مقرر انطلاقه السبت الماضى بسبب تواجد بطلته يسرا في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل توزيع جوائز Oscars 2020.

وشاركت يسرا في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم، وبعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، وخطفت يسرا الأضواء بعدما ارتدت فستانا أنيقا باللونين الأبيض والذهبي مستوحاة من الزى الفرعوني، من مجموعة أزياء زهير مراد لربيع وصيف 2020 والتي كان قد طرحها في يناير الماضي.

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.

وانتهى مؤلفا مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا من كتابة النصف الأول من حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يسارع الثنائى على كتابة الـ 15 حلقة الثانية من السيناريو لتسليم الحلقات كاملة نهاية الشهر الجارى، خاصة أنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات العمل التى شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.