وصية للجمهور ورسالة لـ بهاء سلطان.. 5 لقطات من حفل تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- هاني رجب

أنهى الفنان تامر حسني، منذ قليل، فقرته الغنائية، بـ"ستاد القاهرة الدولي"، في الحفل الغنائي الكبير الذي يُعد أكبر حشد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويستعرض الخليج 365 أبرز لقطات فرقة تامر الغنائية:

فرقة استعراضية

بدأ تامر حسني الحفل، بأغنية عيش بشوقك، وأشعل حماس الجمهور، بأغنية "حلو المكان"، معربًا عن سعادته بالتواجد في استاد القاهرة الدولي.

كلكوا مجاريح بقى

مازح تامر حسني جمهوره، بسؤالهم عن حالتهم العاطفية: "مين فيكوا مش عايش قصة حب، لتتعالى أصوات الجماهير بالتأكيد، فرد تامر حسني مازحًا: " ده أنتوا كلكوا مجاريح بقى"؟.

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نوروا الموبايلات

طلب تامر حسني من الجمهور إضاءة هواتفهم المحمولة، وغنى في جو شاعري أغنيته الشهيرة "إرجعلي"، مع تفاعل كبير من الحضور.

وصية للجمهور

أوصى تامر حسني، الجمهور، بالتأني في الخروج بعد انتهاء فقرات الحفل، إذ قال: "اطلعوا براحة انتوا ماشاء الله عددكم كبير".

رسالة لبهاء سلطان

أنهى تامر حسني فرقته الغنائية وقدم الفنان بهاء سلطان في الفقرة التالية من الحفل، قائلًا: "رحبوا معايا بفنان كبير بحبه ونفسي يرجع يغني تاني، الفنان بهاء سلطان".

ويحتفل الجمهور مع النجوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير.

الحفل من تنظيم شركة "تذكرتي"، ومن المقرر أن يحيى الحفل عدد من النجوم من بينهم تامر حسنى، نانسى عجرم، وائل جسار، بهاء سلطان، ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.