"بطرق مختلفة"..كيف احتفل نجوم الفن بعيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا"، مع احتفال عيد الحب الذي يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير.

ونرصد لكم أبرز احتفالات النجوم في عيد الحب:

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "كل عيد حب وانتوا طيبين، ويارب دايماً مع اللي بتحبوهم".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها مع دبدوب أحمر عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت :"أتمنى أن تقضوا جميعا يوما سعيدًا".

أسما شريف منير

ونشرت أسما شريف منير، صورة لها مع (قطة وكلبين) عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت:"عيد حب سعيد".

صابر الرباعي

ونشر الفنان صابر الرباعي، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "أحببتك وأحبك وسأحبك لأنك زوجتي و حبيبتي ورفيقة عمري، كل عام وانتِ بجانبي وفي عالمي".

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فريال يوسف

ووجهت الفنانة فريال يوسف،التهنئة لمتابعيها بهذه المناسبة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت :"عيد حب سعيد لكل متابعيني الأعزاء".

رانيا فريد شوقي

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة تجمعها مع زوجها وارتدت فيها ملابس حمراء وذلك عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد يا حلويين"