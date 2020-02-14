"بطرق مختلفة"..كيف احتفل نجوم الفن بعيد الحب؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تفاعل عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا"، مع احتفال عيد الحب الذي يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير.
ونرصد لكم أبرز احتفالات النجوم في عيد الحب:
ليلى علوي
نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "كل عيد حب وانتوا طيبين، ويارب دايماً مع اللي بتحبوهم".
ريهام أيمن
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها مع دبدوب أحمر عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت :"أتمنى أن تقضوا جميعا يوما سعيدًا".
أسما شريف منير
ونشرت أسما شريف منير، صورة لها مع (قطة وكلبين) عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت:"عيد حب سعيد".
صابر الرباعي
ونشر الفنان صابر الرباعي، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "أحببتك وأحبك وسأحبك لأنك زوجتي و حبيبتي ورفيقة عمري، كل عام وانتِ بجانبي وفي عالمي".
فريال يوسف
ووجهت الفنانة فريال يوسف،التهنئة لمتابعيها بهذه المناسبة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت :"عيد حب سعيد لكل متابعيني الأعزاء".
رانيا فريد شوقي
ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة تجمعها مع زوجها وارتدت فيها ملابس حمراء وذلك عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد يا حلويين"
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