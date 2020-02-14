محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تصوير-هاني رجب:
أشعل الفنان تامر حسني، أجواء الحفل المقام حاليًا في ستاد القاهرة الدولي، برفقة فرقته الاستعراضية، وغنى عدد من الأغاني بدأها بـ"عيش بشوقك"، و"كل مرة"، وحلو المكان"، معربًا عن سعادته بتواجده مع الجمهور في هذا اليوم
وتفاعل الحضور مع الحفل الغنائي الكبير الذي يُعد أكبر حشد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.
ويحتفل الجمهور مع النجوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير.
الحفل من تنظيم شركة "تذكرتي"، ومن المقرر أن يحيى الحفل عدد من النجوم من بينهم تامر حسنى، نانسى عجرم، وائل جسار، بهاء سلطان، ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأغاني والاستعراضات.. تامر حسني يشعل ستاد القاهرة - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.