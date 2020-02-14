صبري فواز يبدأ تصوير مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ الفنان صبري فواز تصوير أولى مشاهده في مسلسل "إلا أنا"، حكاية أهل موسى، اليوم الجمعة.

ونشر "فواز" صورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"بسم الله الرحمن الرحيم، أهل مسى".

قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب و مخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسام، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمرعبد الحليم.

ويشارك الفنان صبري فواز في مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة، الذي يعرض رمضان المقبل.