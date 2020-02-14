ندى بسيوني تلغي احتفالاتها بـ"الفالنتين" لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ألغت الفنانة ندى بسيوني، الاحتفال بعيد الحب"الفالنتين" هذا العام من أجل تشجيع فريق الأهلي في مباراته مساء اليوم الجمعة، أمام فريق المصري.
ونشرت بسيوني، صورة لها مع علم الأهلي، عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "عذرًا الفالنتين، فعشقي الأبدي الأهلي، ولقائه الليلة ورؤيته هو الذي أضاف لك رونق هذا العام.. ربنا يفرحنا النهاردة بالنصر".
ويواجه النادي الأهلي فريق المصري مساء اليوم، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
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