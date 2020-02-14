مروان بابلو يقرر الابتعاد عن "المزيكا".. وهكذا استقبل الجمهور اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان الشاب مروان بابلو، والمُلقب برائد موسيقى التراب، قراره بالابتعاد عن الموسيقى.

وكتب بابلو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "أنا هوقف مزيكا لأسباب شخصية شكرا لكل الناس اللي دعمتني، أخر حاجة هتشوفوني فيها الحفلات اللي انا متفق عليها بعد ما الحفلات دي تخلص مش هكون موجود.. شكرًا".

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص عدد كبير من الجمهور على التعليق عليه، فعبر البعض عن سعادته بالخبر، وأعرب البعض الآخر عن أسفه، بينما اختار فريق ثالث السخرية.

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وكان من بين التعليقات: "بابلو بكرة مات مش هتلاقولو دوبلير، اختلفنا أم اتفقنا على مروان بابلو أو المزيكا اللي بيقدمها، الراجل ده قدر ينجح ويوصل لمكان فيه ناس ضيعت سنين من عمرها وموصلتش لربع نجاحه، اعتقد انها حركة صايعة لان معلوماتي انه بيصور كليب"، "مقاطع اي عمل ناطق بالعربية حتى عودة الاب الروحي للتراب مروان بابلو"، "إلغاء عيد الحب حدادًا على مروان بابلو"، "تخيل انت وصلت للي عاوزة بعد تعب وتكبر من الناس عليك، تخيل تبقى ممعكش فلوس تسجيل وتبقى صاحب أكبر أجر حفلات، تخيل تبقى نجم الشباك بدون ما تسبب أذى لحد وكل الناس تشتمك وتقلش عليك لمجرد انك بتعمل حاجة مش ع هواهم، ويحبطوك لدرجة انك تبطل راب احنا مجتمع مريض ومقرف"، "مروان بابلو اعتزل قبل ما يبدأ"، "مش هيغني تاني وده خبر سعيد".

جدير بالذكر أن قناة مروان بابلو على موقع "يوتيوب" تضم حوالي 300 ألف مشترك، وحققت بعض أغانيه ملايين المشاهدات، منها: "الجميزة".