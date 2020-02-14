فيديو| هاني شاكر وريهام عبد الحكيم يطرحان "عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان هاني شاكر، والمطربة ريهام عبد الحكيم، دويتو غنائيًا جديدًا بعنوان "عيد الحب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وروجت ريهام عبدالحكيم للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"تقدروا تسمعوا أغنية "عيد الحب"، مع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر على تطبيق "أنغامي". "عيد الحب" كلمات: أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع و مكساج أسامة كمال، Digital distribution by IVAS. Advertisements وحققت الأغنية 9,198 مشاهدة منذ بداية طرحها أمس الخميس، عبر موقع "يوتيوب". ويستعد الفنان هاني شاكر لطرح أغنية جديدة قريبًا، للمرة الأولى مع الفنان اللبناني وليد توفيق في دويتو غنائي بعنوان "كيف بتنسي".

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