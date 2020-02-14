صور.. توافد الجماهير على حفل عيد الحب باستاد القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تصوير- هاني رجب

توافد الجمهور، منذ قليل، على ستاد القاهرة الدولي، لحضور الحفل الغنائي الكبير الذي يُعد أكبر حشد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويحتفل الجمهور مع النجوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير.

الحفل من تنظيم شركة "تذكرتي"، ومن المقرر أن يحيى الحفل عدد من النجوم من بينهم تامر حسنى، نانسى عجرم، وائل جسار، بهاء سلطان، ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.