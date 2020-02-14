تراند اليوم : بعد تشريح الجثة.. طلب جديد لمحامية قتيل فيلا نانسي عجرم يشعل القضية

بعد جدل تشريح الجثة واستخراجها من ثلاجة الموتي، أكدت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل محمد الموسى، في القضية المعروفة إعلاميا بقتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، تقديمها طلبا لإعادة تمثيل الجريمة من جديد.

وقالت بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم، حيث مسرح الجريمة“.

وكانت عائلة الموسى قد طلبت تشريح الجثة لكشف الحقيقة على حد قولها؛ لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة، يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات، واصفة التقرير بأنه كان ناقصا.

كما رأت أن ”أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس؛ لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها“.