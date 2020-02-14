نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له و لخطيبته يهنئها بعيد الحب و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام
و علق عليها قائلا : آمل منالله أن تكون حياتنا مليئة بالحب والعطف والأمان إن وجودك في حياتي يعني الكثير بالنسبة لي. أحبك
و يذكر ان الفنان شارك مؤخرافى مسلسل قيد عائلى من تاليف محمد رجاء و اخراج تامر حمزة و تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.
كانت هذه تفاصيل خبر برسالة رومانسية.. محمد عبد العزيز يحتفل بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.