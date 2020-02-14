برسالة رومانسية.. محمد عبد العزيز يحتفل بعيد الحب

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له و لخطيبته يهنئها بعيد الحب و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

و علق عليها قائلا : آمل من

الله أن تكون حياتنا مليئة بالحب والعطف والأمان إن وجودك في حياتي يعني الكثير بالنسبة لي. أحبك

و يذكر ان الفنان شارك مؤخرا

فى مسلسل قيد عائلى من تاليف محمد رجاء و اخراج تامر حمزة و تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.