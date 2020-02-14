شاهد.. احتفال عمرو دياب ودينا الشربيني بعيد الحب

نشر الفنان عمرو دياب صورة مع الفنانة دينا الشربينى أثناء احتفالهم بعيد الحب وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

عليها قائلًا: happy valentine`s day (زى مانتى)

يذكر أن النجم طرح مؤخرًا ألبوم "سهران" ضم 14 أغنية وهم"جميلة، جامدة، سهران، مابقاش يناسبك، روح، قلبي متعلق، مكانك في قلبي، أنتي زي ما أنتي، حلوة البدايات، ياروقانك، هايعيش يفتكرني، عم الطبيب،

قدام مرايتها، يوم تلات"، تعاون فيه مع كبار الشعراء ومنهم: تامر حسين، صابر كمال، خالد تاج الدين"، والملحنين منهم: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي"، والتوزيع"نادر حمدي، أسامة الهندي"، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".