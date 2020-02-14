شاهد...شيماء سيف برفقة زوجها أثناء الاحتفال بعيد الحب

نشرت الفنانة شيماء سيف لأحدث جلسة تصوير لها برفقة زوجها احتفالًا بعيد الحب وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. علقت عليها قائلة : "عيد حب سعيد". شاركت شيماء سيف مؤخرًا فى فيلم العنكبوت تأليف أحمد ناير وإخراج أحمد خالد جلال وتدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة تدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة. أحمد ناير وإخراج أحمد خالد جلال وتدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة تدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

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