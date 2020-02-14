بعد تصدره لترند جوجل.. إشياء قد لا تعرفها عن عامر منيب

جذب حلقة برنامج "معكم" الذي يقدمه الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي اهتمام الكثير وذلك بعد استضافة أسرة الفنان الراحل عامر منيب.

حيث أعربت إيمان الألفي، زوجة منيب، سعادتها بنجاح أغنية "عامل أية في حياتك" والتي احيتها مرة أخرى مريم منيب ابنته، مضيفة إنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية التى بلغت نسبة مشاهدتها في اليوم الأول مليون مشاهدة وحققت التريند بعد ساعات من إطلاقها، وبلغت الأغنية بعد شهرين من إطلاقها أكثر من 10 مليون مشاهدة.

اقرأ أيضًا.. شاهد.. نسخة أغنية "عامل إيه في حياتك" بصوت بنات عامر منيب



على موقع جوجل، أصبحت كلمة "عامر منيب" الأكثر رواجًا بين المستخدمين في مصر، لذلك نقدم إليكم بعض المعلومات حول الفنان عامر منيب.

- ولد في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية حيث أن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب. انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه الصغريان أميرة وأمينة.

- اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء.

- تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته، وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ.

- الموسيقار حلمى بكر شجعه بشدة وطالبه بأن يثقل موهبته بالدراسة

- أصدر الالبوم بعنوان لمحي عام 1990. ورغم الدعاية المحدودة التي صاحبته إلا أن الألبوم حقق نجاحاً نسبياً دفعه للاستمرار على الساحة.

- نحو عشرة ألبومات كان أنجحها البومي أيام وليالي وفاكر، حيث تراوحت نسب توزيعهما ما بين 300 و400 ألف نسخة.

أسند إليه بطولة فيلم سحر العيون له مع حلا شيحة ونيللي كريم ومحمد لطفي وتم عرضه في موسم 2002 وحقق نجاحاً جماهيرياً طيباً، حيث تجاوزت إيراداته حاجز المليوني والنصف مليون جنيه

- بعد ذلك حقق نجاحات كان بطلًا لفيلم كيمو أنتيمو والغواص وأخيرًا كان فيلم كامل الأوصاف

- في عام 2009 أغنيته الدينية الوحيدة "يا الله" بعد عودته من أداء العمرة

-توفي صباح يوم السبت 26 نوفمبر 2011، في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان دام أكثر من عامين