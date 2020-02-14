نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو لها و هى تغنى وتحتفل بعيد الحب وذلك عبر صفختها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
علقت عليه قائلة: شكل الحلو دي أكتر أغنية أحب حد يغناهالي في عيد الحب ويمكن إخوانا في لبنان والوطن العربي حيعرفوها أكتر لأنها أغنية لبنانية قديمة كان بيغنيها حبيييوصديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر happy valentines ya hilween هالغنية ؟؟
يذكر أن النجمة شاركت مؤخرًا فى فيلم شبكة و صنارة و هو من تأليف محمد كرار و إخراج طارق عبد المعطى.
تدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول (محمد حمص) و(مصطفى بنداري)، نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهم فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..غناء ميس حمدان فى عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.