شاهد..غناء ميس حمدان فى عيد الحب

نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو لها و هى تغنى وتحتفل بعيد الحب وذلك عبر صفختها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

علقت عليه قائلة: شكل الحلو دي أكتر أغنية أحب حد يغناهالي في عيد الحب ويمكن إخوانا في لبنان والوطن العربي حيعرفوها أكتر لأنها أغنية لبنانية قديمة كان بيغنيها حبييي

وصديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر happy valentines ya hilween هالغنية ؟؟

يذكر أن النجمة شاركت مؤخرًا فى فيلم شبكة و صنارة و هو من تأليف محمد كرار و إخراج طارق عبد المعطى.

تدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول (محمد حمص) و(مصطفى بنداري)، نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهم فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان.