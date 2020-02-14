شاهد..رسالة هنا الزاهد لفهمي فى عيد الحب

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة تجمعها بزوجها أحمد فهمى يحتفلو بعيد الحب وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.
علقت عليها قائلة: يوم عيد الحب سعيد للرجل الذي يمس روحي.
يذكر أن آخر عمل شاركت فيه النجمة مع زوجها أحمد فهمى هو مسلسل الواد سيد الشحات الذى تم طرحه الموسم الرمضانى السابق والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وإخراج أحمدالجندى.
تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجئ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.
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