شاهد.. المطربة رحمة تطرح "أيه اللي فيك"

طرحت المطربة رحمة أغنية جديدة بعنوان "ايه اللي فيك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. الأغنية من كلمات هيثم مازن، ألحان عصام إسماعيل، توزيع موسيقي إيهاب محبوب، والكليب مونتاج وإخراج ياسر عبدالرازق. إيهاب محبوب، والكليب مونتاج وإخراج ياسر عبدالرازق. تقول كلمات الأغنية: Advertisements إية اللي فيك خلاني شايفة الحياة قدامي.. أجمل حياة.. نظرة عينيك واخداني وياك لعالم تاني.. كنت بتمناه، هو ده اللي اسمه الغرام.. ولا أنا عايشة في الأحلام.. يلا قول طمني أوام.. محتاجة ليك. قدامي.. أجمل حياة.. نظرة عينيك واخداني وياك لعالم تاني.. كنت بتمناه، هو ده اللي اسمه الغرام.. ولا أنا عايشة في الأحلام.. يلا قول طمني أوام.. محتاجة ليك.

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