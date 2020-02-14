ميرنا وليد - بيروت - لا زالت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ تبحث عن الحب في حياتها وهي اختارات أن تعايد محبيها بإيجابية وترسم البسمة على وجوههم فأطلت على متابعيها بمقطع فيديو قصير نشرته في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تغني باللهجة اللبنانية للفنان علاء زلزي أغنية من أرشيفه معتبرة أنها أكثر أغنية تحب أن يغنيها لها أحد في عيد الحب.

وأدت ميس بصوتها أغنية "الشكل الحلو"، للفنان اللبناني علاء زلزلي، وعلقت ميس حمدان على الفيديو :"دي اكتر اغنيه احب حد يغناهالي في عيد الحب و يمكن اخوانا في لبنان و الوطن العربي حيعرفوها اكتر لانها اغنيه لبنانية قديمه كان بيغنيها حبييي و صديقي القمر علاء زلزلي مين مذكر هالغنية ؟؟ happy valentines ya hilween"".

إشارة إلى أن ميس حمدان كانت خضعت مؤخراً لجلسة تصوير جديدة لها ظهرت بها بفستان باللون الأحمر، لافتة إلى أنها تبحث عن الحب رغم كل ما تعرضت له من أوجاع بسببه، كما أكدت أنها ترفض الزواج بدون حب.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان تغني باللبناني في عيد الحب..وما علاقة علاء زلزلي؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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