خمنوا كيف احتفلت ميشيل أوباما بعيد الحب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ​ميشيل أوباما​ زوجة الرئيس الأميركي الأسبق ​باراك أوباما​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأجواء احتفالها بعيد الحب هذه السنة، ونشرت ميشيل صورة بدت فيها برفقة زوجها وابنتها وهم مستلقون على الثلج وزينت الضحكات العريضة وجوههم وعلقت عليها :"عيد فالنتاين سعيداً، أحبائي، أنتم تمنحونني الدفء في أكثر الأيام برودة".

وحظي المنشور بعد دقائق فقط على آلاف الإعجابات وإعادة النشر والتعليقات المشيدة بروح ميشيل المرحة وهذه العائلة الرائعة.

إشارة إلى أن الإعلامية الأميركية الشهيرة ​أوبرا وينفري​ كانت أجرت مقابلة مؤخراً مع ميشيل أوباما في برنامجها Oprahs 2020 Vision Tour السبت الماضي في 8 فبراير شباط الحالي، مؤكدة أنها مضحكة ونابضة بالحياة ودائما ما تقول الحقيقة.

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