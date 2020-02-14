كاظم الساهر يحذّر الجمهور..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الى أن أي خبر يتعلق بإحيائه لحفلات مقبلة منتشرة خارج صفحته الرسمية، تكون أخبارا خاطئة لا أساس لها من الصحة.

وكتب كاظم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نود أن نلفت عنايتكم أن المرجع الوحيد لجدول حفلات كاظم الساهر هو الصفحة الرسمية على الفيسبوك و أي خبر عن حفلات مقبلة من خارج الصفحة عار من الصحة".

وكان قد طرح الساهر مؤخرا أغنيته "آه و أهين" من ألحان الموسيقار طلال، ومن كلمات كاظم الساهر.

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