عامر منيب يعود إلى الواجهة مجدداً -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حققت حلقة ​منى الشاذلي​ من برنامجها "معكم" رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل، وتصدر اسم ​عامر منيب​ مؤشر البحث بعد ظهور بنات الفنان المصري الراحل في حلقة خاصة و قالت إيمان الألفي أرملة الراحل وصاحبة فكرة ديو، عامل إيه في حياتك، إنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية التى بلغت نسبة مشاهدتها في اليوم الأول مليون مشاهدة وحققت التريند بعد ساعات من إطلاقها، وبلغت الأغنية بعد شهرين من إطلاقها أكثر من 10 مليون مشاهدة، وأغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن ديو بين ​مريم عامر منيب​ وبين والدها الراحل، لتحيي بها ذكرى وفاته تظهر مشاهداً من أشهر أفلامه وتظهر هي في مشاهد أخرى.

وخلال الحلقة غنت بنات عامر منيب مقطعا صغيراً من مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش، وعمر كمال، بناء على طلب منى الشاذلي وسط تصفيق حاد من الجمهور، بجانب غنائهم العديد من الأغاني الأخرى.

وحققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب بيوتيوب، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي .