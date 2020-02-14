روبي تفاجئ الجمهور باعتمادها لوك جديداً-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية روبي صورا لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتمادها لوك جديد بمناسبة عيد الحب، اذ انها أطلّت على الجمهور بشعر أحمر.

ولاقت صورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها، معتبرين ان اللون الحمر يليق بها.

الجدير ذكره ان روبي بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي في مدينة الانتاج الاعلامي وذلك بعد تحضيرات كثيفة في الفترة الماضية، وانتظار انتهاء بطل العمل من ارتباطاته السينمائية وأيضاً المخرج الذي كان منشغلاً بفيلم ومسلسل.

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