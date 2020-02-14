ميرنا وليد - بيروت - عيد الحب دائما ما يكون مناسبة لطرح العديد من الفنانين أغنياتهم الجديدة، وهذا ما فعلته المفنانة المصرية ​آية عبد الرؤوف​ التي اختارت موضوع الخيانة والفراق لأغنيتها، فطرحت كليب "اخترت غيري" في الفالنتاين لتواسي فئة من الناس قلبهم مكسور من جرح الحبيب

وتقول كلمات الأغنية :"انا عادى من غيرك هعيش .. اخترت غيري مع السلامة خلاص .. أنت بقيت بصراحه شىء ميهمنيش ... غيرك هقابل ياما انا فى الدنيا ناس .. يلا مع السلامه روح بقى للي شايفها لايقه عليك .. وبصراحه فعلا انا كده كتر خيري إني قبلت بيك"."اخترت غيري" كتب كلمات الأغنية محمد حسن معوض، وألحان بدر مصطفى، وتوزيع أحمد عبد السلام، أما الفيديو كليب فتولى أخراجه إخراج أحمد علاء الجندي.

وفي جعبة عبد الرؤوف العديد من الأغنيات الخاصة منها :"بواقي إنسانة"، و"أسلوبه في الحب"، و"هو حبيبي"، و"مكدبش عليك"، و"مصدقة إحساسها"، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف غير آبهة بترك حبيبها لها وتقول له "اخترت غيري"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.