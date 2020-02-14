ويندي ويليامز تهاجم المثليين وتشعر بالإهانة

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الإعلامية الأميركية ​ويندي ويليامز​، البالغة من العمر 55 عاما المثليين في برنامجها، مشيرة الى انها تشعر بالإهانة عندما يرتدي شاب مثلي أزياء نسائية، قائلة: "أشعر بالإهانة عندما يرتدي رجل مثلي تنورة وكعب. توقفوا عن ارتداء ملابسنا"، ولاقى حديثها انتقادات كبيرة من قبل المثليين.

الجدير ذكره ان ويندي اصبحت مؤخرا عزباء رسميا بعد طلاقها من زوجها المنتج كيفين هانتر 48 عاما.

وكانت تقدمت ويندي بطلب الطلاق في شهر نيسان/أبريل 2019، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذلك بعد 22 عاماً على زواجهما.



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