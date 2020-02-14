ميرنا وليد - بيروت - لا زالت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ تتلقى معايدات بالجملة انهالت عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئتها بعيد ميلادها من محبيها وكذلك من عدد كبير من الفنانين والملحنين والشعراء من مختلف البلدان العربية، نذكر منهم عبد المجيد عبد الله، نوال الكويتية، نانسي عجرم، وغيرهم، لكنها عبرت عن سعادتها العارمة لتلقيها معايدة من الفنانة المصرية ​شيريهان​ التي كتبت لها :"تستحقي يا غاليتي وحبيبتي وصوت من أصوات قلبي كل الحب والنجاح والسعادة والاحترام والسلام "حقك وقليل عليكي" أخجل من أن تكون معايدتي لكي مجرد رسالة فما في فما في قلبي لكي هو أكثر أكثر بكثير من مجرد أن يكون معايدة في رسالة يارب كل أيامك وعمرك حب × حب × حب".

وعلقت أحلام :"اليوم تكتمل فرحتي بيوم ميلادي بمعايده الملكه وديڤا العرب وايقونته العظيمه شريهان كل كلمه حب ممكن اقولها انتي تعلميها وما بداخلك من حب ما هو الا قطره في بحر من حبي واحترامي وتقديري لك ولشخصك العظيم انا بحبببك اوي وسعيده اني عشت عصر انتي فيه ومن قلبي يارب شموع الدنيا كلها تنورك".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا عبرت أحلام عن سعادتها الغامرة لمعايدة شيريهان لها- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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