كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة الفنانة اللبنانية نور.

وكان محمد، مرتدي "تيشرت شتوي باللون التايجر وقبعة باللون الاسود ونضارة شمس" وكانت نور مرتدية"تيشرت شتوي باللون الوردي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلق رمضان، على الصورة قائلًا:"جمعة مباركة رضوان البرنس وعلا من كواليس مسلسل البرنس رمضان2020".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"المسلسل راح يكسر الدنيا" وأضاف آخر"ثقة في الله نجاح يا اسطورة".

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل"زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وشارك في البطولة الفنان ماجد المصري وأحمد صيام ومنى عبد الغني وهنادي مهني.