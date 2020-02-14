تراند اليوم : بعد سقف .. رامي جمال يطرح أغنية لقلبك سلام – فيديو

طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان “لقلبك سلام” عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على “يوتيوب”، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم “أنا لوحدي”.

وتقول كلمات الأغنية: “بتدُور الدنيا والأيام .. ويفضل حلم من الأحلام .. مابيفارقش يوم قلبى ولقلبك سلام .. بحاول أنسى زى الناس .. بحاول أبدّل الإحساس .. وأشوفك بالعيون ذكرى مش نافع خلاص .. تعرف أنت الفُراق عمل إيه .. خلانى وحدى برجع أعيش أيامنا زمان من تانى عشان منساش .. اسأل أنت النجوم والليل تحكيلك عن دموع حد لو فى نهاية الكون هيجيلك”.

“لقلبك سلام” كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، توزيع موسيقي و تسجيل غناء: أحمد المغربي، وجيتار مصطفى نصر – جاليليو، وميكساج كريم عبد الوهاب، وديجيتال ماستر توما.