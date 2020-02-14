“خيط حرير” مي عز الدين في رمضان؟

انتشر في الساعات الماضية أخباراً تتحدث عن دخول الممثلة مي عز الدين، المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل يحمل عنوان “خيط حرير”، إنتاج شركة سينرجي، اخراج إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد الملك. إلا ان بطلة “البرنسيسة بيسة” خرجت عن صمتها وأوضحت في منشور عبر حسابها على انستغرام ان حضورها في شهر الصوم لم يعد هدفها، بل هدفها تقديم عملاً هادئاً من دون توتر. وتابعت أنها أخذت وقتها في إختيار القصة، وسوف تعمل بمزاج وبحبّ. قد يدخل المسلسل في السباق الرمضاني وقد لا يدخل. المهم ان يقدم الممثل عملاً مميزاً يُعجب به الجمهور وهي لا زالت في مرحلة التحضير ولم يتخذ القرار النهائي حول موعد عرضه”.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل حيث تقوم الشركة بالتجهيزات الخاصة بالمسلسل بالاضاقة الى التعاقدات مع الممثلين الذين سيشاركون مي عز الدين في العمل.

آخر أعمال “عز الدين” مسلسل “البرنسيسة بيسة” الذي عرض في رمضان 2019 من اخراج أكرم فريد، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجي.

يشار إلى أن مي عز الدين ظهرت في فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسني كضيفة شرف في نهاية الفيلم.