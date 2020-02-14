صالح الجسمي يطلب تحقيقا عاجلا مع مها محمد.. والسبب هذا التهديد الخطير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي على تهديد الفنانة الكويتية مها محمد، بشأن تواصل عدد من المحامين الإماراتيين معها للحصول على رأسه والقضاء عليه، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات الأمنية بدبي لفتح تحقيق عاجل ضد الفنانة الشهيرة على حد قوله.

ونشر صالح الجسمي، فيديو عبر حسابه الشخصي في تويتر، قال فيه "ما عاش من يبي رأسي وأنا في ‎ابن_زايد وفي دولة قانون، والله خير الحافظين، ‏أوجه هذه الرسالة والنداء، للفريق سمو الشيخ ‎سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حول ما ذكرته الفنانة الكويتية ‎مها محمد، من أنه لم يتبق محامي في ‎الإمارات إلا وتواصل معها (يبون راسي)، وأرجو الإيعاز للجهات المعنية للتحقيق في الأمر ومعاقبة هذه الفنانة".

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد هاجم الفنانة الكويتية مها محمد بعد نشرها مقطع فيديو تعلن تضامنها مع الفنانة المغربية مريم حسين، التي تم الحكم عليها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا".

وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر "سناب شات": "ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب إنتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك 3 أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال".

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وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل ما بيجي".

واختتم حديثه لها قائلاً: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون".