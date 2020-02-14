فيديو متداول لاعتقال صحفي هدد بقتل نانسي عجرم وزوجها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يُظهر لحظة إلقاء القبض على الصحفي السوري والمدعو وسيم زكور، الذي هّدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

وفي التفاصيل وبحسب من نُشر، فإنَّ الفيديو المتداول يبين تقرير قناةٍ إخبارية لحظة اعتقال الصحفي الذي قام بتهديد نانسي وزوجها عبر فيديو قام ببثه على يوتيوب، بتهمة التهديد بالقتل وتهم أخرى.

وعلى الرغم من تأكيدات صفحة في فيسبوك نشرت الخبر أولا لصحته، إلا أنه لم يصدر أي بيانٍ رسمي حول هذا الفيديو وعمّا إذا كانت تلك المعلومات الواردة في الفيديو حقيقية.

وكان ذلك الرجل قد نشر فيديو في وقتٍ سابق وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "تهديد صريح من داعشي سوري يهدد نانسي عجرم وعائلتها بالقتل"، وظهر فيه كاشفًا عن وجهه يهدد بكل وضوح الفنانة اللبنانية وعائلتها بالقتل، ويؤكد هذا الشخص الذي ظهر بالفيديو أن عجرم وزوجها قتلا شخصًا من ضيعة وعائلة تؤمن بـ"الثأر" ولن تتنازل عن حقها.

وأضاف حينها قائلاً إنه يجب الانتقام من فادي الهاشم سواء بقتل زوجته أو أحد من بناته، مما تسبب بصدمة لعدد كبير من جمهور الفنانة، بالإضافة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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النجمة اللبنانية ردت حينها بتقديم شكوى اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

وتضمنت شكوى نانسي التي استلمها المحامي كابي جرمانوس ضد زكور: "إن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التى حصلت في منزلهما، وإن المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته على "فيس بوك" الى تهديد الموكلة وزوجها الموكل واحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك، وقد حمل الفيديو المنشور رابطا لقناته على موقع "يوتيوب"؛ ما أدى الى انتشاره على نطاق واسع".

وعلى صعيدٍ آخر، وافق القضاء اللبناني على طلب عائلة القتيل محمد الموسى، بتشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة، تضم طاقم طبي سوري إلى جانب أطباء لبنانيين، بعد أن تقدمت عائلة الموسى بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان، بهدف إعادة تشريح الجثة مرة ثانية، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، لأنه ما تزال لدى العائلة شكوك حول الحادثة.