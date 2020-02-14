شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تمطر سماء بيروت برسائل الحب من طائرة هليكوبتر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزاما مع الفلانتين وفى مشهد رائع أمطرت الفنانة نجوى كرم سماء بيروت اليوم بالحب، حيث ألقت طائرة هليكوبتر حلقت فوق ساحدة الشهداء منشورات للنجمة اللبنانية كتب عليها "لبنان بقلبنا- نجوى كرم"، في دلالة على أن الحب الأسمى هو حب الوطن.

الفنانة نجوى كرم علقت، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أحلى حب هو الذي يعطى للوطن، وليس أي وطن. هذا لبناننا الجميل، لازم نحطو بقلبنا ونرفع اسمه في السماء، لبنان بقلبنا".



نجوى كرم

ونشرت الفنانة نجوى كرم فيديوهات للمواطنين خلال تلقيهم المنشورات، حيث أثنوا على تلك الفكرة خصوصا فيما يمر به لبنان من أزمات سياسية، فيما تصدر هاشتاج لبنان بقلبنا فى قائمة الأكثر تداولا بلبنان.

ومن ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء 4 حفلات غنائيا فى الجزائر، فى شهر فبراير الحالى وتحديدا يوم الجمعة الموافق 21، بالعاصمة الجزائر، ويوم السبت الموافق 22 بمدينة قسنطينة، ويوم الاثنين الموافق 24 بمدينة وهران، ويوم الأربعاء الموافق 26 فبراير بمدينة جميلة، ومن المقرر أن تقدم نجوى من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

Advertisements

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم كانت قد حضرت فى فترة الماضية، العرض الأول لفيلم الفلوس، بطولة النجم تامر حسنى، فى دور السينما بلبنان، الذى حضره مجموعة من الفنانين اللبنانيين، فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق.

كما أحيت نجوى كرم حفلا فى يوم رأس السنة، فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.











