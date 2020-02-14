شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان ونور اللبنانية في كواليس "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل "البرنس" فى عدة مناطق متفرقة، وننشر صورة تجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية نور في كواليس العمل الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى رمضان ونور.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

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وغابت نور اللبنانية عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

من ناحية أخرى يستعد رمضان لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" برومو للأغنية، وظهر به محمد رمضان قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة.. هي معايا خلصانة بلياقة".