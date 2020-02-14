شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالفلانتين .. بوسى شلبى تقرأ القرآن من أمام قبر الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة مختلفة، احتفلت الإعلامية بوسى شلبى بعيد الحب "الفلانتين"، من أمام قبر زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث حرصت بوسى على الاحتفال معه بعيد الحب، حيث نشرت الصور عبر حسابها على انستجرام في الـ "ستورى"، ولم تعلق بكلمة واحدة، ولكنها استعانت ببعض الأغانى الرومانسية لصباح.

بوسى شلبى نشرت أمس صورة من صندوق ذكرياتها مع الساحر، وعلقت قائلة: "ستظل أنت الحب كله وحشتنى"، وأضافت: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".

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بوسى شلبى تحتفل بالفلانتين أمام قبر زوجها محمود عبد العزيز



بوسى شلبى تقرأ سورة ياسين

الساحر محمود عبد العزيز ولد بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".