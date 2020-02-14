شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى :أجور الفنانين المبالغ فيها إفساد للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير محمد صبحى إنه كان يتقاضى مبلغ 40 جنيه كأجر عن كل حلقة من حلقات مسلسله الشهير "رحلة المليون"، وكشف فارس المسرح في حوار لليوم السابع ننشره قريبا كاملا أنه رفض عرضا بتقديم مسلسل عن حياة سنبل بعد عودته من الهجرة مقابل أجر 50 مليون جنيه ، مؤكدا أن هذه الأجور الخيالية إفساد للفن والفنانين.

وتساءل صبحى:"كيف يحصل فنان على هذا الأجر في بلد فيه مواطنين لا يجدون قوت يومهم، أنا أستحرم أخد هذا المبلغ، وممكن أعمل المسلسل بأكمله وكل تكلفته بمبلغ 30 مليون".

وتحدث عن أجور الفنانين قائلا:"قابلتنى سيدة من العشوائيات وقالت لى والنبى والنبى خدنى مرة أشوف الممثل اللى بياخد 50 مليون جنيه أجر بيعدهم إزاى"، وبغضب يقول:" ياأخى حتى لو أخدت 50 مليون ماتطلعش تتمنظر بيهم لأن في ناس مش لاقية تاكل".

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وبانفعال قال:"مجرد نظرة على تترات المسلسلات تشعر بحجم التدهور الذى أصاب الدراما، فتجد مكتوب تحت اسم كل فنان اسم الماكيير الخاص به والكوافيرة واللبيس والسائق والمساعد ومدير الأعمال، وكأن المخرج ليس له قيمة أو سلطة، على الرغم من أن الشكل الخارجي للشخصيات يجب أن يخضع لرؤية المخرج وليس الممثلين، ويجب أن يكون هناك لماكيير واحد للعمل، ومثلا في مسلسل فارس بلا جواد قدمنا مايقرب من 30 شخصية وشاركت فيه أعداد كبيرة من الممثلين وكان الماكيير واحد ومعه مساعدين"

وأضاف:" شوف المنتج بيدفع وجبات بكام فى اليوم لكل هذه الأعداد، وتجد اللبيسة بتاخد 1800 جنيه يوميا، ثم يعترضون على زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، بينما يتبارى النجوم في الإعلان عن أن أفلامهم حصدت إيرادات بالملايين"