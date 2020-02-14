ابنة عامر منيب تكشف كواليس أغنية شهيرة لـ"عمرو دياب"

استضافت الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامجها "معكم " على الفضائية سي بي سي بنات الفنان الراحل عامر منيب "مريم - زينة - نور" وزوجته إيمان الألفي للحديث عن الفنان الراحل ومشواره الفني.

وخلال المقابلة كشفت مريم الابنة الكبري عن كواليس أغنية "العالم الله" التي غناها عمرو دياب منذ سنوات طويلة وقالت إنها كانت في الأصل مكتوبة لوالدها الراحل كي يغنيها لشقيقتها زينة الابنة الوسطى.

وغنت مريم بصوتها الجميل مقطع الأغنية الأصلي التي كتبها عمرو مصطفى: "مبروك يا عامر منيب بنتك زينة يحرسها الله" ولكن تغيرت الكلمات وغناها الهضبة وحملت عنوان "العالم الله"

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وأكدت زوجة الفنان الراحل إيمان الألفي أنها صاحبة فكرة أغنية "عامل إيه في حياتك" وعمل ديو بين صوت مريم وصوتها والدها الراحل، وكانت سعيدة بنجاح الأغنية وتحقيقها نسبة مشاهدات عالية في مصر والعالم العربي.

يذكر أن عامر منيب ولد في 2 سبتمبر 1963 وسط عائلة فنية، فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب وتولت تربيته بعد وفاة والدته في سن مبكرة، واكتشفه الموسيقار حلمي بكر بالصدفة وشجعه على الاستمرار في الغناء، وقدم عامر منيب عبر مشواره الفني 12 ألبوما غنائيا أبرزها "أول حب، أيام وليالي، كل ثانية معاك"، كما شارك في بطولة 4 أفلام هي "سحر العيون، كيمو وأنتيمو، كامل الأوصاف، الغواص".

وفي 26 نوفمبر 2011 رحل عامر منيب عن عمر ناهز 48 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان.



