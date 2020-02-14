بالفيديو- آمال ماهر تعود بـ “ماتسبنيش” بعد غياب

بعد تشويق وطول انتظار، طرحت الفنانة المصرية آمال ماهر أغنية جديدة بعنوان “ماتسبنيش” كلمات أمير طعيمة، الحان خالد عز وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

الأغنية الرومانسية صورتها “ماهر” في باريس على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج نيهات أوداباسي.

عن الأغنية قال الشاعر أمير طعيمة أنها حالة رومانسية جديدة وان آمال ماهر تتمتع بصوت عذب وهادئ. من جانبه قال الملحن خالد عز، أنه عندما أجتمع مع “طعيمة” من أجل الأغنية، شعرا في البداية أنها أغنية تسابق الزمن، وان آمال بذلت مجهوداً كبيراكي تظهر الأغنية للجمهور بشكل جيد ومميز.

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ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ آمال ماهر الى الساحة الفنية بعد غياب لأكثر من عام عن الجمهور.

كما تستعد للقاء الجمهور الليلة في حفلة فنية بمناسبة عيد الحب على مسرح “كايرو شو” وذلك بعدما قدمت آخر حفلة لها مطلع عام 2019.

آخر أعمالها ألبوم بعنوان “أصل الاحساس” اطلقته في عام 2019 وتضمن 16 أغنية. ويعد ألبوم “أصل الإحساس” الرابع لها في مسيرتها الفنية والتي عادت به إلى سوق الغناء بعد غياب ثلاث سنوات.